Adescava minorenni e ne abusava travestito da donna, condannato a 7 anni 49enne di Saronno

Ha abusato sessualmente di tre minorenni attraverso un escamotage che partiva dall’adescamento su Facebook e l’invito presso casa sua a Saronno dove, travestendosi da donna e nascosto dalla penombra, abusava delle vittime, ignare di tutto.

Per questo un operaio di 49 anni, arrestato lo scorso novembre, è stato condannato con rito abbreviato a Milano a 7 anni di carcere per violenza sessuale consumata nei confronti di tre minorenni e una tentata nei confronti di un quarto con l’aggravante della sostituzione di persona e detenzione di materiale pedopornografico.

L’indagine che lo aveva portato in manette era stata svolta dai militari della Compagnia di Saronno a partire dall’intervento effettuato da una pattuglia per una lite, scoppiata proprio nell’abitazione dell’indagato nell’agosto del 2018. Sul posto i Carabinieri avevano identificato l’arrestato e un altro uomo: era il padre di una delle vittime, che voleva farsi giustizia da solo.

I successivi approfondimenti dei carabinieri fecero emergere una vicenda più inquietante: l’indagato, nel biennio 2016 -2018, aveva già adescato altri tre minori. L’uomo contattava i ragazzi, tutti tra i 15 ed i 17 anni, su Facebook utilizzando un falso profilo femminile. Tramite messaggi inviati con il servizio di messaggistica del noto social network chiedeva ai minori di trasmettergli foto delle loro parti intime, promettendo in cambio una prestazione sessuale da consumare presso la sua abitazione. I giovanissimi venivano invitati in orario serale presso l’appartamento dell’uomo che, rimanendo sull’uscio di casa al buio, indossando una parrucca di colore rosso e parlando in falsetto per sembrare una donna, abusava di loro.