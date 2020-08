Al via il campo Incontro-Lavoro del Pime di Busto Arsizio

Covid o non Covid la solidarietà non si ferma. Nemmeno quella del Campo Incontro-Lavoro del Pime di Busto Arsizio che, da quasi 50 anni, riunisce i più giovani per sostenere insieme i progetti solidali.

Come ogni anno, negli ultimi 10 giorni di agosto è in programma il Campo Incontro-Lavoro del Pime di Busto Arsizio nella sede di via Lega Lombarda 20.

L’edizione 2020, aperta ai ragazzi dai 18 anni in su, per un massimo 50 partecipanti, per le norme anti-covid non dà la possibilità di pernottare, come accadeva invece per le altre edizioni.

Quest’anno il Campo Incontro-Lavoro si svolgerà dal 20 al 30 agosto tra incontri di riflessione, preghiera e lavoro il cui obiettivo è quello di raccogliere, solamente, rottami e biciclette per rispettare ogni parametro di sicurezza, evitando così di entrare nelle case dei privati: «Quest’anno il Covid19 ci ha costretti a cambiare il Campo Incontro-Lavoro impedendoci di ritirare mobili e altri materiali nelle case. Tuttavia, nulla può impedirci di aiutare i nostri amici missionari nel mondo», hanno commentato gli organizzatori guidati dal rettore della casa di Busto Arsizio, Padre Castrese Aleandro. Tutto il ricavato del materiale venduto al mercatino nella sede Pime sarà devoluto a favore dei missionari Pime per la lotta al Covid19 in Asia, America Latina e Africa.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile chiamare lo 0331.350833 oppure inviare una mail a campolavoro.busto@pime.org.