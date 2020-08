Al via Festival #InTenso, la Biblioteca in tensostruttura

L’area esterna dei Giardini Estensi accoglie la rassegna #InTenso che prende il via sabato 29 agosto. Un festival diverso, non #InBiblioteca ma #InTenso. Sia per la nuova location, la tensostruttura dei giardini comunali sia per la natura del programma dedicata al cinema d’animazione giapponese e alla cultura orientale. Gli incontri rispetteranno le norme di sicurezza Covid pertanto è consigliabile la prenotazione.

Primo appuntamento sabato alle 17.45 con l’incontro “Il giorno in cui arrivarono Heidi e Goldrake” prenotazioni al link

«Luca Traini e Daniele Bernalda – spiegano gli organizzatori della rassegna – indagheranno a fondo un pezzo della storia della televisione italiana. Un momento che, nel bene e nel male, ha segnato un pezzo importante nella formazione di una generazione. Ad arricchire l’incontro, in collaborazione con il gruppo Mechapla di Varese, l’esposizione di modellini dei robot protagonisti dei cartoni animati. Il giorno in cui arrivarono Heidi e Goldrake fu, a suo modo, una piccola rivoluzione. Chiassosa e colorata, ma da subito intercettata dagli organi di informazione che non di rado sollevarono voci preoccupate, quando non addirittura indignate. Chi erano e da dove uscivano quei robot enormi guidati da ragazzini, e quelle adolescenti abbandonate dai genitori che si innamoravano senza pudore? E perché stavano spazzando via senza sforzo Pluto e Paperino, Braccobaldo e Duffy Duck? Con che sortilegio inchiodavano i loro figli (noi) davanti alla televisione?».

Per accedere a ciascun evento sarà necessaria la prenotazione, effettuabile online grazie al link dell’appuntamento o al QR code presente sul libretto. L’apertura della tensostruttura avverrà 30 minuti prima dell’orario di inizio e, all’ingresso, verrà verificata la temperatura corporea dei partecipanti. Gli addetti alla sicurezza indirizzeranno poi gli spettatori al posto da occupare, così da garantire il giusto distanziamento; l’utilizzo della mascherina sarà necessario in ingresso e in uscita e ogni volta che si lascerà la propria sedia. I bagni, all’interno del Salone Estense, saranno aperti con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario dell’evento.

Il programma completo

Sabato 29 agosto, ore 17.45 > IL GIORNO IN CUI ARRIVARONO HEIDI E GOLDRAKE

Domenica 13 settembre, ore 16.00 > THE ROAD GOES EVER ON AN ON: ALCUNI PASSI NEL MONDO DI TOLKIEN

Domenica 13 settembre, ore 20.00 > KINTSUGI, L’ARTE DEL RIPARARE

Martedì 15 settembre, ore 16.00 > L’ONDA LUNGA: DAI MANGA DI HOKUSAI AI VIDEOGAME AGLI STRUMENTI DELLA MUSICA POPOLARE

Mercoledì 16 settembre, ore 20.00 > HAYAO , UN VIAGGIO MUSICALE CON MIYAZAKI

Giovedì 17 settembre, ore 17.30 > PAROLE IN RAP / ESA, IL PIONIERE DELL’HIP HOP

Venerdì 18 settembre, ore 18:00 > SIMONE SAVOGIN AL PREMIO CRISTINA BASILI

