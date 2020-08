Alla scoperta del nuovo centro sportivo di Casciago con il San Michele Summer Camp

Un camp estivo per conoscere la società che gestirà il campo sportivo di Casciago.

Il San Michele Summer Camp parte il 31 agosto per due settimane fino all’11 settembre, dal lunedì al venerdì, con orari dalle 8/8.30 fino alle 16: giochi, tanto sport, divertimento e movimento con istruttori qualificati. La prova del primo giorno è gratuita (il costo settimanale è di 80 euro con pranzo al sacco).

Il camp è aperto per tutti i bambini e ragazzi di scuole elementari e medie, negli spazi del rinnovato centro sportivo di via Piave.

“All skills are welcome” è la frase che campeggia sui volantini promozionali: non bisogna già essere campioni, si va per imparare e per divertirsi. Per informazioni e iscrizioni, 3497249372 o la pagina Facebook Asd San Michele Calcio.