All’Isolino Virginia lo spettacolo dei fiori di loto

Croce e delizia del Lago di Varese, i Fiori di Loto dopo la grandinata delle scorse settimane hanno ripreso a sbocciare, con le loro delicate gradazioni di rosa. I Fior di Loto riempiono in questi giorni il Lago di Varese, creando un manto continuo con le loro enormi foglie e i numerosissimi fiori bianco-rosati. E’ disponibile una speciale navigazione al tramonto per ammirare da vicino il letto di fiori di Loto, finalmente sbocciati dopo la tempesta delle scorse settimane che aveva distrutto la maggior parte dei fiori in crescita.

Il Fior di Loto è una pianta alloctona, che necessita di una limitazione della presenza nelle acque motivo per il quale sono periodicamente programmati interventi di contenimento in alcune aree del lago. Per il 2020 però non sono ancora state programmate azioni di eliminazione e indubbiamente la presenza dei fiori sul lago rappresenta un elemento di fascino, da ammirare sino ai primi giorni di settembre.

Il percorso prevede circa 40 minuti di navigazione sul lago – con partenza da Gavirate – e la possibilità di fotografare la fioritura dei fiori di Loto. «Approderemo poi sull’Isolino Virginia per scoprirne la storia e ripercorrere alcune tappe fondamentali dell’antropizzazione del nostro territorio – spiegano da Archeologistics -. Dal Neolitico ad oggi, gli interventi archeologici e la documentazione storica di raccontano di palafitte, selce, ceramica, ma nei secoli successivi anche di vendite e compravendite del lago, pesci pescati troppo piccoli, diritti di pesca e lavandaie sul lago.

Per tutto questo, e per ammirare un caffè o un dolce sulla veranda de “La Tana dell’Isolino”, il ristorante dell’Isola, non vi resta che scegliere una delle date disponibili: il 21 agosto al tramonto, il sabato e la domenica immediatamente successivi in mattinata con partenza da Biandronno».

Le date in programma

Programma di VENERDI’ 21 AGOSTO: partenza dall’imbarcadero di Gavirate alle ore 18; navigazione con guida per ammirare i fiori di Loto con le luci del tramonto; approdo all’Isolino Virginia, visita guidata, possibilità di aperitivo presso la “Tana dell’Isolino”. Rientro a Gavirate previsto alle ore 20.30

Programma di SABATO 22 AGOSTO: partenza dall’imbarcadero di Biandronno alle ore 10.00; navigazione con guida per fotografare i fiori di Loto con le luci calde del pomeriggio; approdo all’Isolino Virginia, visita guidata.

75 minuti circa comprensivi di navigazione + visita guidata all’Isola.

Programma di DOMENICA 23 AGOSTO: partenza dall’imbarcadero di Biandronno alle ore 10:00; navigazione con guida per ammirare i fiori di Loto con le luci del mattino; approdo all’Isolino Virginia, visita guidata.

75 minuti circa comprensivi di navigazione + visita guidata all’Isola.

Programma di VENERDI’ 28 AGOSTO: partenza dall’imbarcadero di Gavirate alle ore 18; navigazione con guida per ammirare i fiori di Loto con le luci del tramonto; approdo all’Isolino Virginia, visita guidata, possibilità di aperitivo presso la “Tana dell’Isolino”. Rientro a Gavirate previsto alle ore 20.30

Info e prenotazioni

Tutte le date sono su prenotazione, biglietti su http://www.archeologistics.it/servizi-educativi/appuntamenti.html

I posti sono limitati nel rispetto delle indicazioni per il controllo della pandemia Covid-19. Si accede alle attività solo se con mascherina.

Info e prenotazioni: 328.8377206 / info@archeologistics.it

Costi

Venerdì 21 agosto e Venerdì 28 agosto, ore 18 da Gavirate: € 13 cad comprensivo di navigazione e guida.

Aperitivo da pagarsi a parte presso il Ristorante, al costo di € 7 cad.

Sabato 22 ore 10 e domenica 23 ore 10, da Biandronno: € 11 comprensivo di navigazione e guida.

Bambini 0-5 anni gratuito