Angera, passeggiata notturna per scoprire il borgo ai piedi della Rocca

Una passeggiata “in notturna” per scoprire Angera, i suoi luoghi e la sua antica storia. Terminato ormai agosto, mese dedicato alla “cultura all’aria aperta”, il Museo Archeologico di Angera e l’ufficio turistico hanno organizzato per sabato 4 settembre, ore 21:00, uno speciale itineriario “by night”.

Dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, al Fanciullo di Angera nel cuore del borgo, passando per il Porto Asburgico e la Contrada d’Amore, il tour, che coprirà circa 2 km tra andata e ritorno, si svolgerà dunque in un’inedita cornice serale lungo i principali siti del Museo Diffuso con lo scopo di far ripercorrere la storia della città della Rocca Borromeo anche grazie al supporto del conservatore del museo, presente per l’occasione in qualità di accompagnatore.

«Partiremo dal Civico Museo Archeologico presso il lapidario, illuminato per l’occasione e toccheremo poi alcuni siti del Museo Diffuso disseminati sia nel borgo che sul lungolago. La sera, ad Angera, ombre e luci nascondono e svelano storie di duchi e santi, schiavi, mercanti, principi e pescatori, che affiorano dall’ombra del passato attraverso i siti del Museo Diffuso. Per l’occasione sarà illuminato il suggestivo lapidario sotto il portico del Museo dove avrà inizio la visita».

Per info e prenotazioni presso InfoPoint Turistico Angera, tel. +39 0331 931915, infopoint@comune.angera.it