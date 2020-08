Annegò nel Lago Maggiore, gara di solidarietà per riportare il corpo di Sina in Afghanistan

C’è stata una vera e propria gara di solidarietà per aiutare la famiglia di Sina Aziz, il ragazzo afghano morto annegato a Ispra nelle acque del Lago Maggiore il 30 giugno.

VareseNews aveva pubblicato l’appello del presidente della Associazione Culturale Afghana Mostafha Mezaary, il quale aveva chiesto di aiutare la famiglia di Sina a riportare la salma in Afghanistan.

Oggi Mezaary vuole ringraziare per la risposta e per gli aiuti ricevuti, gesti concreti che hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo: «Sono molto felice per la risposta immediata e concreta ricevuta in merito alla raccolta fondi per la spedizione della salma. Ci tengo a ringraziare tutte le persone, compresa l’impresa pompe funebri di Luino Casoli e i circoli delle Acli, che si sono mobilitati dimostrando tanta solidarietà e collaborazione».

Grazie alla campagna sono stati donati 6600 euro raccolti dal crowdfunding sul conto corrente dell’Associazione più 400 euro raccolti da piccole donazioni di connazionali residenti in Italia. Per le spese funerarie e l’invio della salma via aerea da Malpensa a Kabul sono stati spesi 5000 euro. I 2000 euro di differenza saranno inviati alla moglie e alle sorelle del giovane in Afghanistan per sostegno familiare.