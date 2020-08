Arte, musica e teatro, per un fine settimana di cultura e relax

Siamo ancora in piena estate ma questo fine settimana, pur essendo abbastanza bello da permettere molte iniziative ed attività all’aria aperta consiglia di dare un occhio al cielo e di mettere in borsa anche un ombrellino, soprattutto nelle ore serali. Ecco gli appuntamenti più interessanti per questo weekend a Varese, in provincia e nei dintorni

Leggi qui – Il meteo del weekend

Eventi

Casalzuigno – Sabato 22 agosto alle 16 Sangalleria, ad Arcumeggia, inaugura una mostra dedicata alle incisioni del pittore e compositore futurista Luigi Russolo – La mostra

Fagnano Olona – Sabato 22 agosto visita guidata al Castello Visconteo ed un brindisi estivo tra storia locale, aneddoti e curiosità – L’iniziativa

Laveno Mombello – Venerdì 21 agosto al Museo della Ceramica di Cerro nuovo appuntamento con il festival “Il lago cromatico”. Alle ore 21.30 il Trio Eclectique propone un programma dove teatro, favola e musica si fondono insieme. In occasione dell’evento sarà possibile visitare la mostra fotografica “Sulle tracce di Rodari” di Carminati Tappari – Leggi qui

Lugano – Sabato 22 agosto, Radio Morcote International, salperà in serata dalla banchina di Lugano Centrale per regalare una crociera a suon di autentico rock anni Sessanta – Leggi

Porto Ceresio – Sabato 22 agosto si potrà scoprire il “dietro le quinte” del mondo dell’opera lirica e la tecnica vocale dei grandi cantanti con gli OpenLab della rassegna PortoArte – Il laboratorio

Cinema

Vedano Olona – Venerdì 21 agosto alle 21, nel parco di Villa Fara Forni sarà proiettato il film “Nelle tue mani”, una commedia romantica che riposa sulle spalle di un giovane protagonista che una volontà di ferro condurrà lontano – Il film

Teatro

Maccagno con Pino e Veddasca – Domenica 23 agosto la Forcora si trasforma in un teatro all’aria aperta con lo spettacolo “Rimanendo sul confine – Ovvero la volta che rincorsi il fante di cuori” di Stefano Beghi – Leggi

Varese – Domenica 23 agosto nel parco di Villa Mylius, doppio appuntamento con il “Teatro nel bosco” nell’ambito della rassegna “Il respiro e la maschera”, con Marina De Juli e Compagnia Instabile Quick – Gli spettacoli

Musica

Como – Sabato 22 agosto in serata il primo concerto di “Portici in musica”: quattro concerti per la città a partecipazione libera e gratuita sotto ai portici dell’antico Broletto. Un’iniziativa della Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con il Conservatorio di Como – Il programma

Mendrisio – Prosegue venerdì 21 agosto nella splendida cornice del Chiostro dei Serviti, presso il Museo d’arte di Mendrisio, la 42esima stagione concertistica di “Musica nel Mendrisiotto”. Un’occasione unica per ascoltare due brani che hanno rivoluzionato la storia del clarinetto – Il concerto

Bambini

Besano – Sabato 22 e domenica 23 agosto i primi due appuntamenti proposti dal Museo dei Fossili di Besano, per i bambini ed i ragazzi di scuola materna, elementari e medie: tre giornate con gite e laboratori alla scoperta del territorio di Besano e dell’affascinante mondo dei fossili – Come partecipare

Busto Arsizio – Sabato 22 agosto penultimo appuntamento con il cinema sotto le stelle al Museo del Tessile con il film animato per bambini e ragazzi “Dililì a Parigi”, diretto dal regista Michel Ocelot – Leggi