Aumentano i contagi da Covid 19 in Lombardia, 174 nelle ultime 24 ore

Regione Lombardia ha pubblicato i dati di oggi, venerdì, sulla diffusione del contagio da Covid 19. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.703 (ieri erano stati quasi 14 mila), totale complessivo da inizio pandemia 1.456.936.

I nuovi casi positivi sono stati 174 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico, ieri erano stati 154).

I guariti/dimessi sono 97 in più rispetto a ieri per un totale complessivo di 75.546 (+97), di cui

1.284 dimessi e 74.262 guariti.

Aumentano di un’unità i ricoveri in terapia intensiva che ora sono 17. I ricoverati non in terapia intensiva continuano, invece, a diminuire scendendo a quota 149 (-6). Sono 6, infine, i nuovi decessi per un totale complessivo di 16.852.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 54, di cui 31 a Milano città

Bergamo: 17

Brescia: 28

Como: 8

Cremona: 9

Lecco: 5

Lodi: 4

Mantova: 8

Monza e Brianza: 18

Pavia: 4

Sondrio: 1

Varese: 7.