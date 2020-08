Autolinee Varesine riapre la vendita degli abbonamenti per le linee extraurbane

Sono in vendita da oggi gli abbonamenti di Autolinee Varesine anche se, per ora, limitatamente alle linee extraurbane.

Dopo l’annuncio che è possibile chiedere il rimborso, sotto forma di voucher, per i mesi non usufruiti a causa del lockdown, la compagnia di trasporti pubblici ha aperto alla vendita dei nuovi titoli di viaggio.

Sono confermati i costi dello scorso anno come da indicazione regionale. Nessuna variazione dunque anche se, al momento, è in fase di definizione l’organizzazione del trasporto scolastico.

Le scuole superiori hanno presentato il proprio piano di accesso distanziato degli studenti, piani che permetteranno di costruire il piano dei pullman scolastici. Dopo questa settimana, si avranno indicazioni più precise sul trasporto studentesco che sta presentando qualche criticità nei comuni più periferici.

Per la città di Varese, invece, si sta ragionando sul potenziamento delle linee dedicate ai quartieri scolastici di Masnago e di Bizzozero, rafforzamento che tenga conto dei diversi orari scelti dagli istituti. Per questo motivo non è ancora riaperta la vendita degli abbonamenti annuali. Dopo l’annuncio dei rimborsi, molti attenderanno di sapere come poter utilizzare il voucher che è limitato ai mesi di marzo e aprile come da direttiva regionale del 5 agosto scorso.

La nuova riorganizzazione porterà comunque vantaggi su alcune linee particolarmente affollate come quelle verso i licei di Masnago: con il distanziamento orario anche il distanziamento sui mezzi pubblici sarà migliorato.