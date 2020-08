BA cultura per l’estate al cinema sotto le stelle “Le invisibili’ di Louis-Julien Petit

Secondo appuntamento del mese di agosto con il cinema sotto le stelle: sabato 8 agosto alle 21.30 nel Giardino Quadrato del Museo del Tessile sarà proiettata la commedia francese “Le invisibili’ di Louis-Julien Petit.

La rassegna cinematografica estiva, inserita nella programmazione di “BA Cultura per l’estate”, è organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le tre realtà attive tutto l’anno in città nell’ambito della promozione cinematografica, l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, il BA Film Festival e il circuito “Sguardi d’Essai”.

Di seguito la trama del film:

Lady D, Édith Piaf, Brigitte Macron, Beyoncé, Salma Hayek e le altre scalpitano davanti al cancello dell’Envol, centro di accoglienza diurno ubicato nel Nord della Francia e destinato a ricevere donne senza fissa dimora. Nascoste dietro agli pseudonimi celebri che si sono scelte per preservare il loro anonimato, cercano e trovano per qualche ora riparo tra quelle mura. Una doccia, un caffè, qualche ora di calore umano le confortano e le rimettono in piedi. Almeno fino al giorno in cui Audrey e Manu, che dirigono con polso e benevolenza il centro, non ricevono lo “sfratto”. I fondi sono sospesi secondo le disposizioni della municipalità che ritiene il tasso di reinserimento insufficiente e non vuole più dispensare senza risultati. Ma Audrey e Manu con l’aiuto di Hélène, psicologa trascurata dal marito, non si arrendono e decidono di installare clandestinamente un laboratorio terapeutico e un dormitorio.

I posti disponibili sono 150, è necessario prenotare inviando una mail all’indirizzo: prenotazioniBAcinema@gmail.com.