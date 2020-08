BA Cultura per ferragosto propone un film di Javier Fesser al Tessile

Il terzo appuntamento di agosto, previsto nella programmazione del BA Cultura per l’estate, è previsto per sabato 15 agosto nel giardino quadrato del Museo del Tessile con la commedia spagnola “Non ci resta che vincere” diretta dal regista Javier Fesser. La rassegna è organizzata dalle tre realtà attive tutto l’anno in città nell’ambito della promozione cinematografica: l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, il BA Film Festival e il circuito “Sguardi d’Essai”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il film girerà intorno alla figura di Marco Montes, allenatore in seconda della squadra di basket professionistica CB Estudiantes; arrogante e incapace di rispettare le buone maniere viene licenziato per aver litigato con l’allenatore ufficiale durante una partita. In seguito si mette alla guida ubriaco e ha un incidente. Condotto davanti al giudice, viene condannato a nove mesi di servizi sociali che consistono nell’allenare la squadra di giocatori disabili “Los Amigos”. L’impatto iniziale non è dei migliori e Marco cerca di scontare la sua condanna con il minimo sforzo convinto di trovarsi di fronte a dei buoni a nulla dai quali non potrà ottenere risultati apprezzabili. Progressivamente i rapporti cambieranno.

I posti disponibili sono 150 per cui è necessario prenotare inviando una mail all’indirizzo: prenotazioniBAcinema@gmail.com.