Bevilacqua candidata per il centrosinistra: “Welfare, cultura e turismo per Laveno Mombello”

Paola Sabrina Bevilacqua è la candidata sindaco del centrosinistra per Laveno Mombello. Da quindici anni in politica, dal 2015 è vicesindaco e assessore ai Servizi sociali nella giunta guidata da Ercole Ielmini. Quarantanove anni, insegnate, è un volto noto in paese e questa volta ha deciso di mettersi in gioco in prima persona. «Mi hanno proposto di candidarmi, ho accettato con piacere».

A sostenerla una lista composta da volti conosciuti e già presenti nell’ultima maggioranza e volti nuovi: «Giovani che hanno voglia di impegnarsi per il loro paese». Il programma della lista “Centrosinistra – Paola Sabrina Bevilacqua” tocca diversi temi, come il turismo, il welfare, la cultura e l’ambiente. «Vogliamo rivitalizzare il paese sotto diversi aspetti. Penso al turismo ad esempio, ma anche alla cultura o alle attività e il coinvolgimento dei giovani. Inoltre, sarà importante fare attenzione alle persone che si potrebbero trovare in difficoltà economica una volta finiti i sussidi per l’emergenza Covid».

Come vorrebbe Laveno Mombello nei prossimi anni?

«Pulita, che dia una buona immagine di sé e che sia un luogo sereno per i suoi cittadini, ma anche un paese ricco di attività culturali, capace di coinvolgere i giovani. Abbiamo una biblioteca che funziona, ad esempio, una delle attività da incrementare e incentivare. Penso poi alla tutela dell’ambiente; in consiglio comunale abbiamo approvato la dichiarazione di emergenza climatica e vorrei proseguire in quella direzione entrando tra i comuni virtuosi. Penso poi alla valorizzazione e alla pulizia delle spiagge, comprese quelle meno conosciute, per valorizzare le nostre bellezze e renderle vivibili per cittadini e turisti».

Cosa le hanno insegnato questi anni di politica?

«A progettare, a proporre e pianificare cose che si possono fare e che hanno un valore a lungo termine. Nel mio primo assessorato, ad esempio, ho introdotto il doposcuola a Laveno Mombello, abbiamo realizzato l’Università della Terza Età con i Lions, il trasporto e l’assistenza per gli anziani e le persone più deboli. Abbiamo inoltre attivato diversi servizi di attenzione alla persona e per le scuole, penso ai refettori della Scotti e della Monteggia, ad esempio».

Quali sono invece, i progetti a lungo termine che vorrebbe realizzare?

«Con questa amministrazione abbiamo appena finanziato un progetto per la riqualificazione del Parco delle Torrazze, mi piacerebbe proseguirlo e magari creare un percorso “Garibaldino” per valorizzare anche la storia, oltre alle bellezze naturali del nostro territorio».

Un sogno che le piacerebbe realizzare a Laveno Mombello?

«Riqualificare la zona delle stazioni della Stato con l’area dell’ex ceramica e trasformarla in un centro culturale».

In questi anni ha sempre lavorato a fianco del sindaco Ercole Ielmini, cosa le ha insegnato?

«Ad ascoltare le persone, a trovare le soluzioni ai problemi ma sapendo che è impossibile accontentare tutti e a dare risposte coerenti rispetto a quello che si ha in programma e che si ha in mente di fare. È un grande maestro e un ottimo sindaco, molto presente».

