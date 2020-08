Bevono e stanno male: soccorsi due 14enni a Varese e a Legnano

Giovanissimi alle prese con l’alcol e con i soccorsi medici.

Nella giornata di venerdì 7 agosto è successo due volte, una a Varese e una a Legnano, in entrambi i casi ragazzini di 14 anni.

I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 15 a Varese, per un giovane che si è sentito male in via Como. Sul posto i sanitari della Croce Rossa che hanno portato il ragazzino all’Ospedale Del Ponte in codice verde.

Secondo malore nella notte a Legnano, poco dopo le 23,30. Sul posto questa volta, oltre ai soccorritori della Croce Rossa, anche i Carabinieri.