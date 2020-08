Calcio, colpo della Pro Patria: dalla Roma arriva il giovane portiere Stefano Greco

Colpo dell’Aurora Pro Patria. La società comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’AS Roma le prestazioni sportive del portiere Stefano Greco. Classe 1999, Greco ha già collezionato 20 presenze in Serie C la scorsa Stagione con la maglia della Vibonese.

Il giovane portiere è cresciuto nel Settore Giovanile della Roma e, in parallelo, ha collezionato diverse presenze nelle Nazionali Giovanili, dall’Under 15 all’Under 18.

Stefano Greco, con la Prima Squadra giallorossa, può vantare anche di 4 panchine in Serie A e altre 2 in Coppa Italia. Un’opzione in più tra i pali per il mister Javorcic in vista della prossima stagione.