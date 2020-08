I carabinieri intervengono per una lite famigliare a Porto Valtravaglia e arrestano un 50enne ricercato

I carabinieri della stazione di Castelveccana, questa notte, hanno arrestato un 50enne originario della ex Jugoslavia perché colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Reggio Emilia.

Si tratta di un operaio che da tempo ridiede in Svizzera per lavoro e che si trovava presso un’abitazione di Porto Valtravaglia assieme alla sua famiglia. Inizialmente i militari erano giunti in quell’abitazione attorno all’1.30 per un diverbio domestico al quale era seguita una chiamata al 112 per far intervenire i Carabinieri.

Riportata la calma, i militari, dopo aver interrogato la banca dati, hanno accertato che sul conto dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Reggio-Emilia per dei fatti che risalgono al 2011. In quel tempo era infatti stato arrestato in flagranza di reato di spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri della stazione di Reggio Emilia perché trovato in possesso di 15 grammi di cocaina ed un bilancino.

Dopo la condanna per patteggiamento ad un anno di reclusione, la procura della Repubblica del Tribunale emiliano nel 2018 aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di carcerazione dovendo scontare la pena residua di 5 mesi di reclusione ma lui si era reso irreperibile in Svizzera. Dopo le procedure il 50enne è stato accompagnato al carcere Miogni di Varese.