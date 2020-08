Caronno riparte senza la “benedizione” dell’opposizione

Una serie di provvedimenti per far “ripartire Caronno Varesino”. Li ha adottati l’amministrazione comunale per dare un contributo concreto ai cittadini dopo il lungo periodo di inattività causato dall’emergenza Covid-19.

Il consiglio comunale ha discusso le misure che sono state votate all’unanimità dalla maggioranza con l’astensione dell’opposizione e il voto contrario di Gianfranco Gumiero della lista SiAmo Caronno.

«Nell’approvazione di bilancio 2020 sono state inserite cospicue risorse economiche per far fronte agli effetti della pandemia –spiega il sindaco Raffella Galli -. Abbiamo approvato il bonus Tari con la riduzione della tariffa fissa del 50%, a decorrere dalla data di presentazione e per un anno. Abbiamo abbattuto la Tari per tutte quelle aziende, circa un centinaio, che hanno avuto una sospensione della attività a causa dei decreti del governo. La tariffa della Tosap resterà immutata ed è stata riconosciuta una riduzione del 25% dell’imposta annua per le attività effettuate da ambulanti, questo per agevolare la ripresa del commercio. Per finire abbiamo ridotto le tariffe Imu».

Questi i provvedimenti adottati per sostenere l’economia ma ce ne sono altri che riguardano il welfare e il supporto alle famiglie: «Siamo riusciti ad organizzare una campo estivo per sei settimane, con la partecipazione di circa 60 bambini residenti, ad un costo contenuto ed inferiore ad altri Comuni limitrofi.

Abbiamo stanziato un contributo di circa 15.000 euro, per non impattare sulle famiglie e poter dare il massimo supporto durante il periodo estivo e favorire così la ripresa del lavoro.

Per quanto riguarda la scuola materna parrocchiale liquideremo la terza rata a saldo per i mesi non fruiti dalle famiglie. Per finire integreremo i fondi a disposizione dei Servizi Sociali e in collaborazione con il Piano di Zona, verranno dedicate risorse per il mantenimento degli alloggi in locazione per le famiglie in difficoltà».

I provvedimenti non hanno ottenuto però il voto delle minoranze: Galileo Mongera di Lista civica per Caronno si è astenuto e solo Gumiero ha votato contro.

«Non siamo riuscita a capire come saranno assegnati questi soldi, soprattutto quelli destinati ai commercianti – spiega il consigliere Gumiero – A mio avviso non c’era la necessità di distribuire soldi a pioggia alle aziende: alcune hanno continuato l’attività, altre no e forse a queste occorreva dare maggiore attenzione. Poi forse ha fatto più danni ai commercianti la chiusura della strada e l’apertura di un cantiere senza preavviso, piuttosto che i mesi di lockdown».

«Ci dimostrino che ridurranno le tasse – aggiunge Maria Rosa Broggini, capo gruppo di SiAmo Caronno – Per ora presentano numeri che non corrispondo alla realtà. E aggiungo che occorrerebbe avere maggiore sensibilità: sabato l’amministrazione comunale ha organizzato canti sotto il monumento dei caduti. Non era questo il momento più adatto e soprattutto si poteva evitare tanto clamore». Broggini fa riferimento alla festa d’estate allestita per premiare tutti coloro che in epoca d’emergenza si sono spesi e messi in gioco per aiutare i propri concittadini. (nella foto in alto un momento della serata)

Secca la replica del sindaco Galli: «Fare strategie in questo modo, sulla pelle dei cittadini la trovo una cosa davvero insensata. I provvedimenti adottati vanno tutti nella direzione di dare una mano ai caronnesi. Non ci farei una battaglia politica e il voto di astensione, o addirittura la bocciatura, delle agevolazioni fiscali mi pare davvero una scelta discutibile»