Casorate, i candidati di Rinascita civica: “Pragmatismo e concretezza”

«Siamo un gruppo coeso come pochi, entusiasti e pragmatici». Manca meno di un mese alle elezioni amministrative a Casorate Sempione e il sindaco uscente, Dimitri Cassani, presenta la squadra di “Rinascita Civica” che sostiene la sua ricandidatura.

Il gruppo, spiega Cassani, è composto da una componente civica e da un’anima di centrodestra, «che non abbiamo mai rinnegato o nascosto, anche perché, fuori dai confini del comune, se si è solo civici si è da soli». La novità 2020 è l’ingresso di Fratelli d’Italia, mentre il referente leghista (assessore uscente) Andrea Tomasini precisa che nel logo della lista hanno richiesto – e ottenuto – l’inserimento del simbolo dell’Alberto da Giussano, al posto del sole delle Alpi che era nel logo 2015.

Elezioni Casorate Sempione: i candidati di Rinascita Civica

In lista ci sono 5 donne e 7 uomini, tra riconferme e novità: gli assessori uscenti della Lega Andrea Tomasini e Fausta Battaglia – «il segno dell’attenzione alle piccole cose e alle persone», così l’ha definita Cassani -, il vicesindaco Carlo Demolli (civico), l’assessore Paola Scanelli e Ruben Taiano (Nci). Tomasini, a nome del partito, si è detto convinto «del percorso politico e amministrativo di questi cinque anni a fianco del sindaco: abbiamo avuto delle deleghe importanti come l’Urbanistica e i Servizi sociali».

Ci saranno poi gli altri consiglieri che dal 2015 hanno sostenuto la maggioranza: Laura Valsecchi, Giuseppe Perazzolo, Giorgio Tamborini e il portabandiera leghista locale Mauro Garzonio. Il gruppo, soddisfatto dell’«operato amministrativo e del percorso costruttivo», è pronto a rimettersi al giudizio dei concittadini.

Tra le novità sicuramente risulta l’entrata in campo di Fratelli d’Italia, rappresentato da Giorgio Bardellini, la volontaria della biblioteca Rossella Piccinelli Boscolo (come civica) e Anita Ghiringhelli, 22 anni, studentessa di Relazioni Internazionali in quota Lega.

Elezioni Casorate Sempione: il programma di Rinascita Civica

«Abbiamo un programma molto corposo e lungo, sembra ci sia dentro il mondo», spiega il sindaco, «ma perché è concreto ed è molto conclusivo rispetto al programma che abbiamo presentato cinque anni fa». Le parole chiave per definirlo, secondo Cassani, sono concretezza e pragmaticità: «C’è molta attenzione alle persone e all’ambiente, il tutto fatto in assoluto rispetto dell’equilibrio finanziario», continua. Tra le novità spuntano l’ampliamento del cimitero e una «rivalutazione del disegno complessivo degli spazi socio-culturali»; Cassani e i suoi rivelano anche la necessità di una revisione del Pgt, approvato nel 2015 ma che presenta «delle criticità da sottoporre a delle varianti, in modo da tutelare l’ambiente».

La presentazione ufficiale del candidato, della lista e del programma sarà venerdì 4 settembre, nella nuova piazza vicino al municipio (o in palestra in caso di maltempo).