“Castiglione in miniatura”: Ferragosto tra i gioielli del borgo, veri o piccolissimi

Per tutto il mese di agosto gli appassionati d’arte, e più in generale chiunque desideri trascorrere una piacevole giornata estiva a Castiglione Olona, troveranno aperti e visitabili, anche nel giorno di Ferragosto, tutti i monumenti del Borgo, nelle versioni reale e mini.

Nel mese di agosto è infatti possibile visitare negli spazi espositivi di Palazzo Branda la mostra “Castiglione in miniatura”, con i monumenti più importanti riprodotti in scala da Mario Albrigi. Tra le fedeli riproduzioni la Collegiata, Palazzo Branda Castiglioni e la Chiesa di Villa.

Sette edifici storici in esposizione, nati dalla passione per il modellismo ed ispirati dal forte legame che l’artista castiglionese ha per il proprio paese, ed inseriti all’interno del percorso di visita del Museo che andranno ad arricchire ulteriormente l’esperienza di visita.

Orari: per tutto il periodo estivo, il Museo Branda Castiglioni e il Museo Arte Plastica saranno regolarmente aperti e visitabili dal martedì al sabato con orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00 e la domenica ed i festivi con orario 10.30-12.30 e 15.00-18.00

Ingresso: il biglietto, valido per entrambi i musei, è di € 3,00; ridotto € 2,00 per ragazzi tra 6 e 12 anni; libero per bambini sotto i 6 anni e residenti.

La prenotazione non è necessaria e gli accessi saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento dell’emergenza Covid.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona tel. 0331 858301 email: cultura@comune.castiglione- olona.va.it