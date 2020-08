Castronno progetta la nuova area feste, il via ai lavori entro ottobre

I finanziamenti di Regione Lombardia mettono l’acceleratore al progetto di riqualificazione del centro polisportivo di via Piave dove l’Amministrazione comunale di Castronno guidata da Giuseppe Gabri intende far sorgere la nuova area feste comunale.

Il quadrilatero prescelto è il campo in terra rossa di fronte alla tensostruttura comunale, già sfruttato in passato come area feste, ad esempio, per il festival dell’associazione giovanile Terven “End Summer Fest”.

Proprio in quello spazio la Giunta Gabri punta ora ad approvare un progetto di riqualificazione che prevede la nascita di un’area dotata di cucine, spazi coperti, bar e servizi igienici adeguati ad ospitare gli eventi del paese.

Di dettagli disponibili non ce ne sono ancora, anche perché il progetto di riqualificazione sarà discusso nel mese di agosto, ma i tempi sono molto stretti visto che i finanziamenti regionali da 350mila euro sono vincolati all’avvio del progetto esecutivo entro il mese di ottobre.

Il sindaco Gabri non diffonde ancora ulteriori particolari ma la Giunta ha già deliberato l’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, «Sulla tipologia di interventi devono ancora essere fatte delle valutazioni precise – spiega il sindaco – ma intendiamo procedere per arrivare in tempo. Stiamo lavorando anche ad altri bandi per una sistemazione più complessiva dell’area, ad esempio della tensostruttura, ma intanto resta fissato l’obiettivo di settembre e ottobre per definire l’intervento sulla nuova area feste».