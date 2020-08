Cathay Pacific ripristina il volo Malpensa – Hong Kong dal 4 ottobre

A partire dal 4 ottobre saranno ripristinati i voli diretti tra Milano Malpensa e Hong Kong. I voli saranno operati dalla compagnia Cathay Pacific, che volerà da e per Milano due volte a settimana: Da Milano per Hong Kong il mercoledì e il sabato (partenza 12:35 – arrivo 06:25 del giorno seguente) e Da Hong Kong per Milano il mercoledì e il sabato (partenza 1:05 – arrivo 7:45).

Ad annunciarlo è una nota della compagnia firmata dal country manager di Italia e Spagna Justin Chang.