Chiude la cassa Amsc di Gallarate, tessere e abbonamenti si faranno nei negozi abilitati

(Foto di Mattia G.) – Amsc Spa avvisa che l’ufficio cassa di Gallarate, in via Aleardo Aleardi 70, presso la sede aziendale, non sarà più attivo dal 17 agosto 2020.

Con riferimento ai servizi effettuati presso la cassa di Amsc, a partire dal 26 agosto il rilascio e rinnovo di tessere e l’emissione di abbonamenti annuali verrà effettuato esclusivamente dalle seguenti biglietterie abilitate: