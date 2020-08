Clerici: “Su via Selene la mano destra non sa cosa fa la sinistra”

Pubblichiamo l’intervento di Stefano Clerici, consigliere di Varese Ideale, sulla polemica innescata negli ultimi giorni sul finanziamento di via Selene.

La mano destra non sa cosa fa la sinistra.

È tutto meraviglioso: un sindaco che, appena finanziata l’opera dalla Regione, non aspetta un secondo per fiondarsi sui giornali ed intestarsene la paternità (a ufo, come al suo solito), un vicesindaco che non c’era, e se c’era dormiva (come sport pratica lo smarcamento agonistico, a parole, si intende, perché ad ogni sua critica non è mai seguito un atto politico uno), un presidente di commissione urbanistica che cade dal pero e dice “l’opera non serve più perché facciamo largo Flaiano”, che però non è finanziata.

Il teatro dell’assurdo, o meglio, un dramma pirandelliano: 3 personaggi in cerca d’autore.

Speriamo che, tra un anno, i varesini salutino Galimberti come fecero gli spettatori alla prima dell’opera a teatro: “Manicomio! Manicomio!”

Delle due l’una: o Galimberti non condivide nulla con la sua maggioranza (e allora Zanzi, se gli è rimasta un po’ di dignità, colga l’occasione per rassegnare le dimissioni e smarcarsi da questo sindaco disastroso), oppure stanno solo facendo un ignobile teatrino, ognuno pro domo sua, chi per risolvere il problema viabilistico (che con L’Esselunga si acuirà), chi per accaparrarsi i voti degli ambientalisti.

Davvero tutto poco edificante.