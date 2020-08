Comincia come sempre dall’alzabandiera alle Tre Croci la festa della Montagna 2020

Il Covid19 ha annullato la festa della Montagna al Campo dei Fiori, ma le tradizioni alpine non si cancellano: così, la “versione nell’emergenza” della Festa comincia come sempre con l’alzabandiera alle Tre Croci.

Ovviamente, con un numero limitato di persone, ma con lo stesso spirito e la stessa unità di intenti.

Il gruppo Alpini di Varese aspetta poi tutti i cittadini per la versione 2020 della festa: nella loro sede in centro città, in via degli Alpini, 1 e alcuni dei piatti più amati della festa al campo dei Fiori, che si possono prendere e gustare da asporto.

L’appuntamento è in sede a partire da questa sera alle 18, fino al pranzo del 15 agosto.