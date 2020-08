Cominciato tra musica e natura l’agosto al monte Bernasco

Primo, partecipato appuntamento per l’agosto al monte Bernasco, domenica alle 16.00 al Parco degli ulivi, in via Monte Bernasco a Bosto, Varese.

Galleria fotografica primo appuntamento per l'agosto al Monte Bernasco 4 di 9

Soggetti di quest’anno sono le stazioni della via crucis, riproposte dagli artisti bostesi e varesini: e domenica 2 agosto si è svolta la prima fase di spiegazione della pittura o scultura da parte degli artisti. con l’accompagnamento musicale di un trio di flauti.

Tra il pubblico di questo primo appuntamento, anche il sindaco Davide Galimberti.

Domenica 30 agosto ci sarà la seconda fase di spiegazione della pittura o scultura da parte degli artisti. Seguirà momento di preghiera correlato alle stazioni presentate. Anche il prossimo appuntamento sarà sottolineato da un accompagnamento musicale.