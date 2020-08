Il Comune di Fagnano Olona in prima linea contro gli incendi boschivi

Il Comune di Fagnano Olona e la Protezione Civile in prima linea contro gli incendi boschivi.

Il Comune, con il passaggio in consiglio comunale, ha infatti firmato una convenzione aderendo al coordinamento “Squadra Provinciale A.I.B – Anti incendi boschivo”. Il Comune, vista anche l’alta professionalità della squadra, mette a disposizione delle Provincia di Varese il proprio Gruppo Comunale, che seguirà corsi di formazione specifici.

La Provincia di Varese può richiedere l’intervento in questi ambiti: attuazione del Piano Provinciale e Regionale di Lotta attiva agli incendi boschivi, nelle attività di prevenzione, avvistamento, allertamento, spegnimento, bonifica ed informazione e formazione della popolazione; intervento, su attivazione della Provincia, in caso di eventi che interessino i territori di competenza di Parchi, Comunità Montane e Province, a supporto delle strutture competenti; attività di simulazione di emergenza, quali prove di soccorso e esercitazioni, e campagne organizzate da Regione Lombardia o Dipartimento di Protezione Civile a supporto di altri territori regionali; attività di formazione dei volontari; formazione e informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco degli incendi e alle norme comportamentali da rispettare.

Il Comune si impegna a mantenere in esercizio e assicurare la cura dell’attrezzatura e dei mezzi in dotazione per le attività di antincendio boschivo, garantendone la costante efficienza