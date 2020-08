Coronavirus, Gadda e Noja Iv: “Sì a mozione sfiducia a Fontana, gestione disastrosa”

Riceviamo e pubblichiamo

“La linea di ItaliaViva è chiara fin dall’inizio dell’emergenza Covid19: massima collaborazione con tutti i livelli istituzionali, nessuna polemica strumentale ma nessuno sconto rispetto ai gravi errori e ai ritardi continui della Giunta lombarda nella gestione dell’emergenza pandemica. Per questa ragione la posizione di ItaliaViva, che è condivisa dal Presidente Rosato e da tutti i parlamentari lombardi, è di votare a favore della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Fontana, senza ambiguità alcuna”, lo dichiarano la deputata varesina Maria Chiara Gadda e la deputata milanese Lisa Noja, parlamentari di Italia Viva.

“Siamo tutti consapevoli che quell’atto non manderà a casa la Giunta lombarda a guida leghista, perché’ i voti dell’opposizione non saranno sufficienti, ma il significato politico della nostra posizione – sottolineano – è di ribadire con fermezza la nostra totale distanza da quella gestione disastrosa. La Lombardia merita di essere governata con competenza e visione, specie in un momento complesso e delicato come quello attuale in cui e’ necessario sostenere le persone in difficoltà e rilanciare e sostenere il tessuto economico della nostra regione. Anche su questo la Presidenza di Fontana mostra la sua totale inadeguatezza e incapacità di coordinamento con il territorio e i diversi livelli istituzionali, e anche su questo – concludono le deputate lombarde – si fonda la nostra netta distanza e critica senza appello.