Coronavirus: nel Varesotto 7 casi, in Lombardia aumentano i guariti

Secondo il report diffuso da Regione Lombardia sulla diffusione del contagio di sabato 8 agosto, i nuovi casi registrati in provincia di Varese sono 7 (4 in più rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore, in Lombardia, sono aumentati i guariti e i dimessi (+171), sono diminuiti i ricoveri (-8) e non c’è nessun contagio nelle provincie di Lecco e Pavia.

Rispetto ai tamponi ne sono stati effettuati: 6.382, per un totale complessivo di 1.358.872. I nuovi casi nuovi casi positivi sono 76 , di cui 11 “debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico.

Relativamente al numero dei nuovi positivi di oggi, si evidenzia che tra i 9 casi rilevati in provincia di Mantova e’ compresa la parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto.

I guariti/dimessi sono 74.403 (+171), di cui 72.980 dimessi e 1.423 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 9, quelli non in terapia intensiva sono 162 (-8 ), i decessi, totale complessivo: 16.832 (+3).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 24, di cui 9 a Milano citta’;

Bergamo: 7;

Brescia: 5;

Como: 1;

Cremona: 2 ;

Lecco:0;

Lodi: 3;

Mantova: 20;*

Monza e Brianza: 2;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 7;.