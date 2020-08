Covid, 119 i nuovi positivi in Lombardia. Cinque sono in provincia di Varese

Sono 119 i nuovi positivi in Lombardia. Nessun decesso, 196 nuovi guariti e dimessi, e zero contagi nelle province di Cremona e Lodi. Sono i dati sulla diffusione del contagio in Lombardia, forniti dalla Regione a fronte di quasi 10.000 tamponi effettuati.

I nuovi casi di positività al Covid sono 119, registrati a fronte di 9.879 tamponi. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (15 in tutto).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 9.879, totale complessivo: 1.501.157

– i nuovi casi positivi: 119 (di cui 23 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.901 (+196), di cui 1.265 dimessi e 74.636 guariti

– in terapia intensiva: 15 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 158 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.857 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 37, di cui 19 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 25;

Como: 15;

Cremona: 0;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 6;

Sondrio: 1;

Varese: 5.