Covid-19, 154 positivi in Lombardia su quasi 14mila tamponi. Sei nel varesotto

Sono 13.757 i tamponi processati oggi in Lombardia (1.446.223 il totale), dei quali sono risultati positivi 154 casi, 30 dei quali debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologico. Sono 6 i contagiati in Provincia di Varese, come ieri.

Sono 51 i guariti e dimessi, mentre sono due i ricoverati in terapia intensiva che fanno salire a 16 il totale. Sono invece 155 i ricoverati normali (+4 rispetto a ieri), mentre con i due decessi di oggi la somma arriva a 16.846.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 47, di cui 26 a Milano città;

Bergamo: 27;

Brescia: 23;

Como: 12;

Cremona: 3;

Lecco: 2;

Lodi: 2;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 7;

Pavia: 0;

Sondrio: 3;

Varese: 6.