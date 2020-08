Covid19: In Lombardia Varese e altre 7 province senza nuovi contagi

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 3 agosto, non ci sono nuovi casi registrati in provincia di Varese, così come nelle province di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia sono stati 4.208 i tamponi eseguiti dei quali 25 sono risultati positivi (di cui 4 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici).

Dal punto di vista ospedaliero i guariti nelle ultime 24 ore i guariti sono 48. Il dato delle terapie intensive è fermo a 9 mentre i ricoverati negli altri reparti sono 162 (9 in più).

Si registrano 3 nuovi decessi. In totale sono 16.818 dall’inizio dell’emergenza.

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 12, di cui 4 a Milano città

Bergamo: 4

Brescia: 5

Como: 0

Cremona: 0

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 0

Monza e Brianza: 3

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 0