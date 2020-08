Covid19: sette i nuovi casi in provincia. A Varese e Gallarate positivi in leggero aumento

Sono 135 i positivi individuati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 20 debolmente positivi e 8 a seguito di test sierologici. Nella provincia di Varese c’è un aumento di 7 persone. I tamponi effettuati sono stati 9.866 e il rapporto con i nuovi casi è dell’1,36%.

I NUOVI CASI IN REGIONE LOMBARDIA

Sono 48 i dimessi e guariti delle ultime ore mentre a Mantova non si è registrato alcun contagio. Salgono i ricoverati nelle terapie intensive: due in più di ieri per un totale di 22 e cresce anche di un paziente il numero di coloro che sono curati nei reparti covid degli ospedali ( 195 in totale). Due i decessi che portano a 16.865 il totale dei morti.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 54, di cui 30 a Milano città;

Bergamo: 19;

Brescia: 7;

Como: 8;

Cremona: 3;

Lecco: 11;

Lodi: 1;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 13;

Pavia: 1;

Sondrio: 1;

Varese: 7.

GLI AUMENTI COMUNE PER COMUNE DEGLI ULTIMI 18 GIORNI

Sono 130 i casi registrati dal 13 agosto scorso. Un aumento costante nella seconda quindicina di agosto che non ha risparmiato la nostra provincia. Di seguito i casi comune per comune in cui si riporta il dato totale dall’inizio dell’emergenza nella primavera scorsa mentre in rosso è indicata la crescita della seconda parte del mese.

BUSTO ARSIZIO 418 + 8

VARESE 342 + 19

GALLARATE 282 + 11

SARONNO 248 + 4

LAVENO-MOMBELLO 215

MALNATE 169 + 6

TRADATE 133 + 6

COCQUIO-TREVISAGO 130 + 1

SOMMA LOMBARDO 109 + 2

CARONNO PERTUSELLA 108 + 1

GORLA MINORE 89

CASTELLANZA 87 + 1

GAVIRATE 84 + 1

VIGGIU’ 80 + 1

LONATE POZZOLO 67 + 2

VERGIATE 65 + 2

CASSANO MAGNAGO 61

CARDANO AL CAMPO 55 + 2

OLGIATE OLONA 49 + 3

SAMARATE 43 + 3

ORIGGIO 39 + 3

LUINO 39 + 3

FERNO 39 + 4

CISLAGO 38 + 1

FAGNANO OLONA 35

CUVIO 33

GERENZANO 33 + 1

ARCISATE 30 + 1

COMERIO 29 + 1

BESOZZO 29 + 2

UBOLDO 28 + 3

SOLBIATE OLONA 25 + 1

INDUNO OLONA 25 + 2

VENEGONO INFERIORE 24

BESANO 23

VEDANO OLONA 23 + 1

OGGIONA CON SANTO STEFANO 22

CASTIGLIONE OLONA 22 + 1

CANTELLO 22 + 1

CUNARDO 21

CITTIGLIO 21

MARNATE 21

VENEGONO SUPERIORE 21

SESTO CALENDE 21 + 1

CAVARIA CON PREMEZZO 19

GORLA MAGGIORE 19

LONATE CEPPINO 18

BESNATE 18

ALBIZZATE 18 + 1

CASORATE SEMPIONE 17

CARNAGO 17 + 5

ARSAGO SEPRIO 16

CUVEGLIO 16

GAZZADA SCHIANNO 16

CAIRATE 16

TRAVEDONA-MONATE 16 + 1

SUMIRAGO 15

LEGGIUNO 15

GERMIGNAGA 16 + 2

ISPRA 15 + 1

BREBBIA 14 + 1

JERAGO CON ORAGO 14 + 1

CADEGLIANO-VICONAGO 13

BISUSCHIO 13

LAVENA PONTE TRESA 13

MORAZZONE 13

TERNATE 13

CASTRONNO 12

AZZATE 11

CARONNO VARESINO 11

CASCIAGO 11

CUASSO AL MONTE 11 + 1

GOLASECCA 10

ANGERA 10

TAINO 10 + 1

GORNATE-OLONA 10 + 3

PORTO CERESIO 9

GEMONIO 9

CUGLIATE-FABIASCO 9

CARAVATE 9 + 1

MORNAGO 8

ORINO 8

MARCHIROLO 8

GRANTOLA 8

PORTO VALTRAVAGLIA 8

DAVERIO 7

CASALE LITTA 7

DUMENZA 6

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 6

SOLBIATE ARNO 6 + 1

MALGESSO 6 + 1

SALTRIO 5

SANGIANO 5

CADREZZATE CON OSMATE 5

MESENZANA 5

INARZO 5

CASALZUIGNO 5

BARDELLO 5

BRENTA 5

BIANDRONNO 6

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 5 BUGUGGIATE 4

BRISSAGO-VALTRAVAGLIA 4

CASTELLO CABIAGLIO 4

LUVINATE 4 + 3