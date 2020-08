Daino fugge da un’azienda agricola a Cassano Magnago, sui social parte il tam tam

Sui social è partito il tam tam e questo potrebbe essere molto utile a Christian e Tommy, i “proprietari” del daino fuggito nei giorni scorsi da un’azienda agricola di Cassano Magnago. L’animale è da un paio di anni ospite dei due fratelli che hanno un ristorante e, spiegano in un post, pur libero di allontanarsi è sempre ritornato. “Per noi è come un figlio!”, dicono.

Non è escluso che qualcuno abbia cercato di catturarlo e il daino sia riuscito a fuggire. Qualcuno dirà “Meglio così, è tornato libero” ma le cose non sono così semplici, come mostra il video qui sotto, postato nel nostro gruppo Oggi nel Varesotto: il daino è stato avvistato su strade trafficate e potrebbe costituire un pericolo per gli automobilisti, oppure potrebbe ferirsi. Chi lo avvistasse può contattare Christian Verdicchio o il ristorante Tommy Vitello