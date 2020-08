Dal 24 agosto cambiano circolazione interna e ingressi dell’ospedale di Busto

Novità in vista nella circolazione interna dell’ospedale di Busto Arsizio. Dal 24 agosto entrerà in vigore un riordino viabilistico che mira a migliorare la circolazione di pedoni e mezzi per accrescerne la sicurezza e disciplinare così gli ingressi degli automezzi da parte del personale esterno, personale dipendente e assimilato.

Un progetto per garantire spazi riservati a particolari categorie di persone, ad esempio i disabili. Tutelare il regolare svolgimento dell’attività sanitaria, mediante la nuova definizione delle aree adibite alla sosta. Semplificare i transiti apponendo nuova segnaletica stradale.

Il progetto sperimentale riguarda in prima istanza il presidio bustocco, e sarà successivamente esteso agli altri ospedali aziendali (Gallarate, Saronno e Somma Lombardo). La volontà del riordino viabilistico è frutto, inoltre, di una collaborazione tra Direzione e Polizia locale del Comune, che assicurerà la vigilanza e il controllo dell’area, nel rispetto del Codice della Strada.



« Il nuovo piano intende superare le logiche del “se” verso un criterio di protezione dell’intera comunità che si muove dentro ai perimetri del Presidio – spiega il Direttore Sanitario, dottoressa Paola Giuliani – La cooperazione con la Polizia municipale, inoltre, realizza la continuità tra città e Ospedale, parte integrata e di riferimento per la collettività tutta”.

Le novità:

Varco Viale Stelvio – aperto dalle ore 6,30 alle ore 21,30 tutti i giorni

– Il personale dipendente o assimilato che accede all’area ospedaliera con il proprio automezzo deve utilizzare esclusivamente il varco carrabile di viale Stelvio, rispettando le zone adibite alla sosta dei veicoli;

– Automezzi diretti al Centro Raccolta Rifiuti per le operazioni di carico del materiale;

– Il personale di Ditte Fornitrici con propri automezzi di servizio per la consegna o il ritiro di merci presso il Magazzino Economale o di Farmacia.

Varco Via Arnaldo Da Brescia:

le categorie di autoveicoli AUTORIZZATI all’ingresso in ospedale, transitando da Via Arnaldo da Brescia, sono unicamente:

– gli automezzi di soccorso e per trasporti sanitari;

– gli automezzi delle Aziende sanitarie, degli Istituti Sanitari, delle Forze di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale);

– i pazienti in trattamento emodialitico;

– i pazienti che necessitano del pronto soccorso ostetrico-ginecologico e/o pediatrico;

– le auto aziendali;

– i dipendenti con disabilità motorie;

– gli automezzi condotti da disabili o che trasportano pazienti sottoposti a terapie/cure presso i vari reparti o ambulatori (Dialisi, Oncologia, Radioterapia, Centro Trasfusionale, Day Hospital, Cure fisioterapiche, etc.);

– il personale delle Ditte con propri mezzi di servizio per il trasporto delle attrezzature necessarie che prestano assistenza tecnica alle apparecchiature, agli impianti di qualsiasi genere, per appalti di opere edili, informatici;

– automezzi degli Istituti di Vigilanza e Trasporto valori;

– i rappresentanti della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose;

– i medici curanti in visita ai propri assistiti ricoverati;

– associazioni di volontariato con sede interna al Presidio ospedaliero;

– i fornitori diretti alla Cucina Centrale.

E’ stata già concordata una collaborazione con il Corpo di Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio al fine di assicurare la vigilanza ed il controllo dell’area ospedaliera nel rispetto del Codice della Strada.