“Dispetti” a Laveno Mombello, bidone della spazzatura sul tetto della macchine

E tre. Prima una macchina rossa, poi quella blu e questa mattina quella nera, tutte trovate con un bidone della spazzatura sopra al tetto. Gli abitanti di Laveno Mombello da giorni denunciano sulle pagine Facebook quanto sta accadendo al parcheggio della zona dei Due Ponti.

Nella notte, o probabilmente alle prime luci del mattino, qualcuno prende il bidone dei rifiuti di plastica e lo posa sopra il tetto di una delle macchine parcheggiate, rischiando di provocare danni alla carrozzeria e al tettuccio.

Ai Carabinieri di Laveno Mombello è stata sporta una denuncia contro ignoti. Si tratta quasi certamente di una bravata ma può essere anche inquadrata come reato per danneggiamento. Nella zona interessata non ci sono telecamere, ma le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione.

Foto dal gruppo Sei di Laveno se