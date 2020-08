Il dolore dei vertici di Forza Italia per la scomparsa di Massimo Bossi: “Perdiamo un amico”

«Avuta la notizia della tragica scomparsa di Massimo Bossi ho sperato che non fosse vera» A ricordare il politico e imprenditore scomparso lunedì 10 agosto è il commissario provinciale Giacomo Caliendo.

«Massimo, che avevo incontrato tempo fa in qualche riunione di partito, si è subito dichiarato disponibile ad impegnarsi con altri nella attività del comitato provinciale di Forza Italia coordinando il dipartimento lavoro e attività produttive. La frequenza di rapporti mi ha consentito di conoscere ed apprezzare una persona eccezionale, intelligente, politico raffinato, impegnato a individuare idee e proposte che potessero risolvere problemi dei cittadini».

«Perdo un amico e un forte sostegno e Forza Italia perde un politico di razza – gli fa eco il commissario forzista Gigi Farioli. Prego per Massimo e sono affettuosamente vicino alla famiglia nel dolore per la sua scomparsa».

«Con l’improvvisa e prematura scomparsa di Massimo Bossi perdiamo un uomo appassionato ed un politico capace – così Giuseppe Taldone, vice coordinatore provinciale di Forza Italia Varese -, raffinato ed intelligente che si è sempre impegnato sia nella sua lunga attività amministrativa a Gallarate cosi come nel nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia accettando, con entusiasmo e positività, di occuparsi del dipartimento lavoro ed attività produttive mettendo a disposizione anche la sua cultura del lavoro quale imprenditore. Il sentimento di profondo smarrimento per quanto accaduto non fa venir meno, nell’ora della tristezza e del ricordo, un pensiero di umana vicinanza e sentimento di bene alla moglie ed ai figli».