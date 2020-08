Dormi tre notti ne paghi una, con il “Voucher Piemonte” alla scoperta dell’Oasi Zegna

Una vacanza alla scoperta dell’Oasi Zegna con la possibilità di risparmiare ben due notti su tre.

L‘albergo ristorante Bucaneve, situato a Bielmonte, in posizione strategica per esplorare questa splendida area naturale, è tra le strutture che aderiscono al “voucher Piemonte”, la misura promossa dalla Regione e per, il territorio dell’Oasi Zegna, dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi che triplica il valore delle vacanze.

Come funziona? La prima notte è a pagamento, la seconda è offerta da Regione Piemonte, la terza la offre l’albergo.

Si può prenotare direttamente contattando la struttura (o tramite Alpi Biellesi) indicando di voler usufruire del Voucher Piemonte:Contatta l’albergo Bucaneve per maggiori informazioni, tariffe e periodi di validità. Info qui

L’offerta è limitata con riserva di disponibilità e previa prenotazione.