“Doso con intelligenza la rabbia di un passato difficile”, Overture segna l’esordio del rapper Marco Male

Una nuova canzone per rinascere più forti, come una fenice che risorge dalle ceneri di un periodo difficile. Marco Cicero, rapper classe 1992, è finalmente pronto a calcare i palchi della scena rap e hip hop della provincia di Varese e non solo.

Si chiama “Overture”, ovvero “introduzione” – di nuovo percorso artistico-, il “biglietto da visita” di Marco Male, questo il nome d’arte scelto dal ragazzo di origini siciliane ma nato e cresciuto a Malnate.

«Come mai il nome d’arte “Marco Male”? È un gioco di parole che mi ha suggerito un mio caro amico prima di partire l’anno scorso per l’Australia – racconta il rapper che abbiamo incontrato sul lungofiume di Sesto Calende in un caldo pomeriggio di agosto -. Ho avuto un passato e un’infanzia difficili, è vero e non me ne vergogno, anzi è proprio questo che canto. Dopo l’esperienza avuta con il mio vecchio collettivo volevo qualcosa di nuovo per ricominciare da zero (“Io sono il benvenuto mica il bentornato”, inizia così la canzone) ma che al tempo stesso mi definisse come rapper».

“Overture” è un singolo duro, schietto, onesto che non cerca “compromessi d’ascolto” (lungo l’intro musicale e l’assenza di ritornelli) ma soprattutto che segna l’esordio di un nuovo progetto musicale nato dalla collaborazione con il produttore e amico Simone Lanza, dj e producer varesino meglio noto come Waxlife famoso anche per essersi classificato secondo al programma “Top DJ” di Italia1.

«Ho concepito questo testo “di getto” ascoltando per la prima volta la versione strumentale realizzata con Simone – sottolinea Marco. – Sono stato molto attento a dosare la rabbia con intelligenza e giochi di parole, riferimenti forti e talvolta fastidiosi ma senza mai allontanarmi dalla mia stessa realtà».

Ma dietro ogni nuova canzone di Marco Male, la cui distribuzione al momento è prevista online tramite l’accompagnamento di un videoclip, c’è in realtà molto studio e attenzione. Questo a partire proprio dai video, disponibili sul canale YouTube e realizzati insieme al videomaker Trecani. Nel video di Overture mancano infatti citazioni importanti e riferimenti a due grandi passioni di Marco: la letteratura e il cinema, con “sample” estratti da Alien di Ridley Scott e Kenshiro, “magnum opus” di Testuo Hara e Buronson.

«Ascolto musica rap e hip hop nelle cuffiette e nello stereo da quando avevo dodici anni, perché prima credo non ci fossero stati soldi abbastanza. La musica è da sempre quella parte della mia vita che mi aiuta a tenermi vivo e concentrato. Non è una valvola di sfogo, non è un passatempo e nemmeno un’ossessione per me, è diventata parte integrante della mia vita, semplicemente come sempre è stato».

Dopo circa due anni di inattività musicale Cicero sentiva così il bisogno di ritornare a dedicarsi alla scrittura di testi, di esprimere se stesso: «Non sono un freestyler, anzi in questo nuovo progetto cerco di curare al meglio ogni aspetto, anche nella realizzazione videoclip: per scegliere le “location” ho effettuato personalmente i sopraluoghi con il regista. Posso dire con tutta felicità di essere pronto per affrontare questo nuovo livello per me stesso e per chi ascolta, ho trovato una maturazione di spirito che non significa ancora il raggiungimento di un obbiettivo ma rappresenta lo stesso un segno di crescita. Tutto ciò è possibile anche grazie al lavoro di Simone che fin da subito è riuscito a farmi ambientare al meglio».