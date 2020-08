“El Diablo” pedala sul Lago Maggiore. Colazione a Laveno per Claudio Chiappucci

Tappa a Laveno Mombello per un caffè, un dolce e via. Non è certo stata la pausa di una gara ufficiale quella di questa mattina alla pasticceria Del Duca, ma un saluto affettuoso e certamente goloso. Il campione di ciclismo Claudio Chiappucci, soprannominato El Diablo, si trova sul Lago Maggiore per una due giorni dedicata ai pedali. Questa mattina ha fatto tappa a Laveno durante una pedalata di settantadue chilometri in zona e quando le cameriere se lo sono trovate davanti hanno voluto scattare una foto insieme a lui.

Il percorso di questa mattina è inserito nel circuito Lago Maggiore Bike Hotels e attraversa la Valganna, la Valcuvia e la Val Marchirolo costeggiando i laghi Maggiore, Ceresio e quelli di Ganna, Ghirla e Brinzio. Domani il gruppo di ciclisti si sposta sul Lago D’Elio.

Stasera invece, l’appuntamento è all’Hotel Camin di Colmegna. In programma c’è la presentazione del libro “Chiappucci, una vita in fuga”, scritto insieme al giornalista Beppe Conti e con la prefazione curata dalla storica firma del giornalismo sportivo Gianni Mura.