Elezioni a Laveno Mombello, De Bernardi: “Vogliamo cambiare Laveno”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del candidato sindaco di Laveno Mombello Giancarlo De Bernardi, appoggiato dalla lista “Idea Lista”.

“Quest’anno mi è stato chiesto di partecipare alle prossime elezioni amministrative quale candidato Sindaco del gruppo civico Idea Lista per Laveno Mombello e Cerro. Tale ruolo mi responsabilizza ulteriormente rispetto all’impegno profuso in questi anni. L’incarico di Vicesindaco prima e di consigliere di minoranza poi mi hanno dato modo di crescere e di fortificare la convinzione che l’amministrazione comunale deve e può migliorare in funzione del paese. L’amministrazione pubblica richiede competenze specifiche e responsabilità che derivano da un lavoro serio, onesto e svolto con dedizione e cura; nulla può essere improvvisato o lasciato all’approssimazione.

Perché la “macchina amministrativa” è al servizio del territorio, delle famiglie, dei giovani, delle imprese e dei lavoratori che sono desiderosi di opportunità di crescita e di benessere e con i quali la pubblica amministrazione partecipa alla tutela e valorizzazione del nostro amato comune.

L’ultimo quinquennio di amministrazione comunale ci ha lasciato in eredità una cittadina che ha voglia di svegliarsi. Gli ultimi mesi di emergenza sanitaria, poi, hanno determinato una crisi dei valori e degli ormai inadeguati metodi tradizionali di amministrazione pubblica. E’ necessaria una visione politica e amministrativa che abbia il carattere dell’innovazione, la coscienza dei mutamenti in atto e la conoscenza delle esigenze del nostro comune e dei percorsi dai quali attingere risposte concrete.

Occorre che l’amministrazione rinnovi l’impegno con i cittadini sulla base di nuovi rapporti che superino la scolastica dicotomia autorità – governati e vadano oltre la tutela del singolo. Da queste considerazioni nasce il movimento politico Idea Lista per Laveno Mombello e Cerro che nei giorni scorsi ha voluto formalizzare la mia candidatura. Si tratta di una lista civica composta da personalità sfaccettate, quasi totalmente nuove rispetto alla tradizione politica lavenese, tutte entusiaste e propositive, pronte a mettere a disposizione la propria competenza e a portare avanti le proprie idee con convinzione.

Ringrazio tutti i componenti della Idea Lista e le persone che si sono avvicinate a noi dimostrandoci sostegno. Accettiamo, senza presunzione, il ruolo per il quale ci siamo proposti e chiediamo alla cittadinanza di unirsi alla nostra energia e alla nostra fiducia e di darci il loro voto, perché crediamo nel nostro progetto e vogliamo avere l’occasione di cambiare in meglio il Comune di Laveno Mombello e creare delle opportunità per tutti i cittadini”.

SPECIALE ELEZIONI – Laveno Mombello