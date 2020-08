Elezioni di Luino, Fratelli D’Italia: “Compagnoni si è sempre impegnato per gli altri”

«Abbiamo candidato il dott. Franco Compagnoni perché è una persona che nella sua vita si è sempre spesa per gli altri, nella professione come nella cosa pubblica, in comune e in comunità montana. Franco è un medico molto popolare, scrupoloso e appassionato, che ha curato e aiutato molte persone, diventando un simbolo e un punto di riferimento per l’ospedale di Luino», così il presidente cittadino di Fratelli d’Italia Mario Contini presenta la candidatura del cardiologo.

«Tra i punti più importanti del nostro programma ci sarà la difesa dell’ospedale di Luino. Con Compagnoni l’impegno in tal senso sarà una garanzia. Lui ha sempre vissuto per i suoi malati e per l’ospedale. E quindi farà bene. Sono profondamente convinto che ì la cosa pubblica debba essere amministrata da chi nella vita si è distinto nel lavoro. Chi si impegna ed eccelle nel lavoro rappresenta sempre una garanzia. Per il resto, non voglio fare polemica con i nostri ex alleati della Lega. Hanno deciso di andare da soli e si sono assunti la responsabilità della rottura. Guardiamo avanti».