Elezioni, Origgio Democratica presenta i propri candidati: “Un futuro comune nel Comune del futuro”

Origgio Democratica presenta i candidati che si presenteranno alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 al sostegno della candidata sindaca Sabrina Banfi

Di seguito il comunicato della candidata sindaca:

Origgio Democratica ha scelto questo gioco di parole per descrivere un progetto impegnativo: il futuro non può essere progettato in maniera individualistica, le scelte di governo saranno rilevanti oltre ai confini comunali, per avere un paese perfettamente integrato in un territorio più vasto.

Da anni si parla di sviluppo sostenibile, facendo riferimento al luogo in cui viviamo e al dovere che abbiamo, in quanto cittadini, di migliorarlo dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Lo sviluppo si può definire sostenibile solo se soddisfa i bisogni del presente, senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri. Per raggiungere, quindi, uno sviluppo sostenibile è necessario armonizzare i tre elementi fondamentali:

crescita economica;

inclusione sociale;

tutela dell’ambiente.

Su questo concetto intendiamo tracciare il nostro futuro lavoro, i cui capisaldi saranno:

sostenibilità ambientale e urbanistica;

sviluppo sociale e innovazione;

cultura e comunicazione.

Di seguito i nomi dei candidati: