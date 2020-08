Elezioni, Promuovere Origgio presenta i candidati: “Una squadra al servizio del paese”

La lista civica Promuovere Origgio presenta i candidati che si presenteranno alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 al sostegno del candidato sindaco Andrea Azzalin, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Di seguito il comunicato del candidato sindaco Azzalin:

Cari Concittadini,

mi presento, sono Andrea Azzalin, ho 42 anni e da sempre risiedo e vivo in Origgio, il nostro Paese, di cui vado fiero. Alcuni di voi mi conoscono per la mia famiglia o per il mio lavoro, altri non ancora ed è per questo che vorrei raccontarvi di me.

Grazie ai sani valori che i miei genitori mi hanno insegnato, grazie al percorso sviluppato in oratorio dove ho imparato ad approcciarmi al prossimo, a vivere in una comunità ed a conoscere persone, con cui tutt’ora ho solidi legami, grazie alla mio percorso di studi ed alla mia attività lavorativa di Ingegnere Edile dai quali ho imparato ad essere razionale e realista, grazie alla passione per lo sport da cui ho imparato che le proprie qualità devono essere messe al servizio di una squadra per poter rendere migliore il risultato, grazie all’esperienza maturata, dal 2013 al 2015 come consigliere comunale ed in questi cinque anni, come assessore e vicesindaco, al fianco del Dott. Ceriani Mario Angelo, Sindaco attuale, che mi hanno permesso di conoscere, apprendere e maturare la gestione della cosa pubblica, grazie a mia moglie ed ai miei splendidi tre figli che mi hanno insegnato che non c’è nulla di scontato e che ogni giorno c’è un nuovo progetto a cui possiamo contribuire, ho deciso di mettermi a servizio del e per il nostro paese.

Mi ritengo una persona semplice, una persona fortunata e grata per quanto di bello fino ad oggi ho ricevuto dalla vita ed è per questo che mi voglio mettere a disposizione, con passione e dedizione, per dare continuità al mio percorso con uno sguardo rivolto ad un futuro concreto e possibile per il bene di Origgio.

La mia squadra, o meglio, la nostra squadra, come piace a me pensarla, sarà composta da persone che hanno già maturato un’esperienza politico – amministrativa e da persone nuove, preparate e disponibili a mettersi al servizio della comunità Origgese.