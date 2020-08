Elezioni Saronno, Forza Italia presenta i 24 candidati

Nota di Forza Italia Saronno, che presenta i 24 candidati in vista delle elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre 2020. Forza Italia supporterà il candidato sindaco Alessandro Fagioli

Forza Italia è pronta! Ancora una volta per la nostra città, al fianco delle famiglie, degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei professionisti, dei commercianti e degli artigiani. Uniti nel nome dei valori liberali , cristiani, europeisti, garantisti dei quali il nostro partito è da sempre promotore.

La nostra presenza nell’ambito del centrodestra è qualificante sul piano dei contenuti e numericamente determinante per vincere e per ben governare. Siamo orgogliosi della nostra storia e del nostro ruolo ben preciso nella coalizione con cui abbiamo condiviso un valido programma per la Saronno del futuro.

Grazie al lavoro del nostro Assessore alla Cultura abbiamo già dimostrato che la nostra azione amministrativa può essere incisiva, efficace, apprezzata da tutti- Abbiamo candidati qualificati che daranno un apporto di concretezza, di competenza, di esperienza maturata al di fuori della politica: nel lavoro, nell’impresa, nella cultura e nel volontariato. Ci sottoponiamo perciò fiduciosi al giudizio degli elettori.

Pronti alla sfida elettorale!

Per i nostri valori, per Saronno!

Forza Italia Saronno

Di seguito l’elenco dei candidati: