Esce a passeggio con la badante ai Ronchi di Gallarate, i ladri ripuliscono la casa

Un furto a tempo record, nel tempo (brevissimo) di una passeggiata. È successo nella giornata di ieri – martedì 4 agosto – ai Ronchi di Gallarate, ai danni di un’anziana residente nel quartiere.

La donna è uscita a passeggio con la badante, un giro nel rione per approfittare di un giorno fresco, senza più la canicola dei giorni scorsi. Forse per il vento insistente l’anziana e la sua badante sono rientrate a casa poco dopo: al ritorno a casa l’amara sorpresa del furto in appartamento, con la porta danneggiata da un paio di (sapienti) colpi assestati nel punto giusto.

Le presunte ladre forse tenevano d’occhio dalle finestre della casa violata i movimenti dell’anziana e dell’assistente domiciliare e si sono dileguate prontamente. È stata presentata denuncia alla Polizia, non sarebbe l’unico episodio in questi giorni