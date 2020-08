Ferragosto a Varese, tra una visita ai musei e una gita all’Isolino

Aperti anche a Ferragosto. I musei civici di Varese non vanno in ferie e, sabato prossimo, potranno essere visitati da cittadini e turisti.

Se a Villa Mirabello e al Castello di Masnago saranno seguiti i consueti orari (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00), un doppio appuntamento è previsto anche nel piccolo polo archeologico dell’Isolino Virginia: alle 10.00 la partenza da Biandronno per la visita guidata “Racconti di lago”; alle 15.00 invece il laboratorio per bambini “Storie di lago”.

«Ferragosto sarà dunque un’ulteriore occasione per visitare le nostre esposizioni, situate all’interno di splendidi parchi – affermano i responsabili dei musei – A Villa Mirabello sarà possibile ammirare il museo archeologico e la sezione del Risorgimento; al Castello di Masnago la collezione di arte moderna e contemporanea; all’Isolino un’esperienza tra archeologia e natura, anche grazie al servizio di navigazione che lo collega alla terra ferma».

I due appuntamenti in quest’ultima sede sono entrambi a cura di Archeologistics. Per ulteriori informazioni su “Racconti di lago” e “Storie di lago” e per le relative prenotazioni è possibile telefonare al numero 328.8377206 o visitare il sito www.isolinovirginia.it.