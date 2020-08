Forti pioggie sul Luinese, maxi lavoro dei vigili del fuoco

Sono già una trentina gli interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco che stanno intervenendo fra Luino e Germignaga per il forte acquazzone che si è abbattutto sui due centri rivieraschi.

Cantine allagate, strade inagibili e trasformate in torrenti con le auto che vi transitano a fatica: è la situazione che, dopo il forte temporale di ieri, si è riproposta questa mattina, sabato 29 agosto.

Polizia Locale, Protezione Civile e Ufficio Tecnico stanno intervenendo in varie zone della città per strade allagate in via B.Luini, Via Battisti, XV Agosto, Lugano, Via delle Motte (nella foto, le auto nel centro storico che avanzano nell’acqua).

Dal Comune raccomandano la massima prudenza alla guida: «Se non strettamente necessario, riducete al minimo gli spostamenti».

Interventi di soccorso si segnalano anche a Maccagno con Pino e Veddasca per smottamenti e allagamenti.

Sempre a Luino i vigili del fuoco hanno aiutato alcuni automobilisti che si sono trovati con l’auto in panne all’altezza della via Bernardino Luini.