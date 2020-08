Forza Italia saluta il nuovo commissario della Lega. “Apriamo un confronto”

«Ci auguriamo che con il commissario Tomasini possa esserci un confronto politico». Forza Italia di Cardano al Campo guarda con interesse a quanto avvenuto nella Lega, dove il segretario locale Angelo Marana (nominato assessore) ha lasciato il posto a un commissario, il casoratese Andrea Tomasini.

I forzisti si sono chiamati “Forza Italia Cardanese”, perché l’intenzione è ripartire dall’amministrazione locale, dall’attenzione alla comunità di Cardano al Campo .

«Non riguarda la nostra casa politica, dunque evitiamo qualsiasi considerazione , ma al tempo stesso non possiamo rilevare qualche considerazione politica al centro destra. C’è un passato civile, sociale e politico che si incontra con un presente in forte e dinamico cambiamento» ragiona il commissario di forza Italia cardanese Milena Melato.

«Il virus ci ha fatto capire che il nostro modo di vivere può e deve cambiare. Tutti i raggruppamenti non solo la destra , hanno questi problemi. Rispetto ad una propulsione dinamica , di un cambiamento radicale! A destra nell’alveo naturale della posizione politica deve essere sostenuta da un patto di reciprocità comune. I giovani leaders oggi sono giovani leoni, ed interpretano senza mediazione di sorte. Sic et simpliciter senza una condivisione sui problemi del territorio, impossibile trovare accordi ! Dunque ci auguriamo che con il commissario Tomasini possa esserci un confronto politico, che dovrà essere esteso anche al partito Fratelli d’Italia». Va ricordato che oggi Forza Italia non fa parte dell’alleanza di centrodestra che amministra a Cardano al Campo, essendo confluita (alle ultime elezioni) nel grande raggruppamento centrista che sosteneva Sergio Biganzoli. «Non già per causa nostra, bensì da parte dei nostri naturali compagni di viaggio» dice Melato.