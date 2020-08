Frana in Valtellina: Besnate si stringe attorno alla famiglia Guizzardi

La forza e il calore delle piccole comunità si vedono proprio nei momenti di incommensurabile dolore, come quello che ha colpito Comabbio ieri, mercoledì 12 agosto, falciando la vita di Alabama Guizzardi, dieci anni, e dei coniugi Pasqualone, le tre vittime della frana in Valtellina.

«La tragedia indicibile che ha sconvolto la nostra comunità ha scosso emotivamente ciascuno di noi. Il bellissimo fiore reciso dalla tragica fatalità della frana in Chiesa in Valmalenco ha aperto una voragine di sconforto incolmabile», commenta il sindaco di Besnate, Giovanni Corbo, per esprime l’assoluta vicinanza ai genitori di Alabama. «In questi momenti – continua – ci è solo dato di esprimere la nostra vicinanza raccolta ai genitori, ai nonni e ai familiari tutti, il cui dolore deve essere rispettato con riserbo pur facendo percepire la nostra partecipazione interiore. Essere accanto come comunità a chi sta vivendo momenti di disperazione indicibile mutilato dell’affetto più caro – lungi dall’offrire un riparo alla terribile prova a cui si è sottoposti – può restituire, con i tempi adeguati, la possibilità di riallacciare quel contatto con una prospettiva di vita quotidiana che oggi può sembrare preclusa».

In qualità di sindaco, ma anche di papà, Corbo ha espresso le condoglianze e la vicinanza dell’amministrazione: «Come sindaco e come papà, con tutta l’amministrazione e la cittadinanza besnatese, siamo stretti nel dolore ai genitori, ai nonni e ai familiari della piccola Alabama ed esprimiamo il nostro cordoglio alla Comunità Comabbiese per Silvia e Gianluca».