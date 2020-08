Fronte depressionario in arrivo, la Protezione civile lancia l’allerta temporali e grandine

Soglia di attenzione per temporali intensi. La centrale regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di criticità “gialla” ( livello di attenzione) per il passaggio di un promontorio anticiclonico sub-tropicale e per la circolazione depressionaria nord-atlantica che determinerà domani, lunedì 10/08 sulla Lombardia, instabilità sui rilievi e inneschi di rovesci o temporali anche localmente di forte intensità. La probabilità di temporali forti risulta media, con possibili eventi di grandine.

Fenomeni in generale attenuazione in serata, ad eccezione delle zone nord-orientali, dove i fenomeni potrebbero persistere sino alle prime ore del mattino di martedì 11. Ventilazione in rinforzo nel pomeriggio, in particolare a quote superiori a 800 metri.

Martedì i flussi in quota umidi nord-occidentali manterranno condizioni di instabilità sui rilievi, con rovesci da sparsi a diffusi o temporali anche di forte intensità (fase acuta nel tardo pomeriggio). Possibile estensione dei fenomeni anche alle zone di pianura, in particolare quelle occidentali.

